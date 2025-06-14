На самолет будут пускать по биометрии

Проход на борт по биометрии внедрят в аэропортах в 2028-2029 годах

Пассажиры смогут садиться в самолет по биометрии в некоторых российских аэропортах в 2028-2029 годах. Об этом ТАСС заявил замглавы Минтранса Никитин.

Нововведение коснется крупнейших воздушных гаваней, в том числе Шереметьева. По словам Никитина, РЖД и аэропорты уже серьезно продвинулись в цифровизации.

«Это будет уже повсеместное распространение технологии», — подчеркнул замглавы ведомства.

Он добавил, что министерство примет все меры, чтобы в сфере перевозок не возникало лазеек для преступников и террористов.

Ранее заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко заявил о готовности России делиться с другими странами опытом цифровизации. Он отметил что метод распознавания с помощью биометрии набирает все большую популярность.