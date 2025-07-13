Правила оформления ДТП изменились. Страховщик рассказал, кому заплатят больше

Лимит выплат по европротоколу увеличится вдвое — до 200 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» сообщил эксперт по страховым рискам Ярослав Остудин.

По его словам, повышение лимита логично, так как инфляция давно сделала ремонты дороже прежнего порога в 100 тысяч рублей. Это вынуждало водителей вызывать ГИБДД даже при незначительных повреждениях.

«Новый лимит сделает европротокол удобнее и ускорит оформление аварий», — отметил Остудин.

Однако применять его можно только в строго определенных случаях. Так, оформить европротокол можно, если в ДТП участвовали только два автомобиля, при чем оба водителя застрахованы по ОСАГО, и среди людей нет пострадавших. Также участники аварии должны согласовать обстоятельства и ущерб, за исключением случаев, предусмотренных законом.

При разногласиях водители обязаны зафиксировать ДТП через специальное мобильное приложение. Если фото нет или документ оформлен только на бумаге, выплата по-прежнему не превысит 100 тысяч рублей.

«При малейших сомнениях вызывайте ГИБДД, особенно если есть разногласия. Не рискуйте выплатой», — предупредил Остудин.

Он добавил, что европротокол не применяется, если один из водителей не застрахован, есть пострадавшие или повреждено имущество.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект о новых штрафах для автомобилистов. Проект предусматривает увеличение штрафа за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД, за невыполнение требований о прохождении весового и габаритного контроля. Кроме того, начнется рассылка предупреждения об отсутствии полисов ОСАГО.