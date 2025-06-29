Водителей предупредили о новых штрафах и контроле за полисами ОСАГО

В конце июня Госдума приняла в третьем чтении законопроект о новых штрафах для автомобилистов. Документ опубликовали на сайте нижней платы Федерального собрания.

Проект предусматривает увеличение штрафа за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД. Сумма наказания составит до 7-10 тысяч рублей. За невыполнение требований о прохождении весового и габаритного контроля водителей начнут штрафовать на 600 тысяч рублей.

В пилотном режиме автомобилистам станут отправлять предупреждения об отсутствии полисов ОСАГО. Их наличие будут фиксировать с помощью камер ГИБДД.

Законопроект пока не вступил в силу. Поправки начнут действовать через 10 дней после даты официального опубликования документа, подписанного президентом.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов поддержал инициативу о лишении прав за прием водителями противовирусных препаратов. Он объяснил, что некоторые лекарства содержат наркотические вещества и оказывают негативное влияние на состояние автомобилиста.