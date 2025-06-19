Китайский автогигант займет место завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Об этом сообщил в интервью «России 24» на ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев .

«Китай задает моду на автомобилестроение. Особенно в „зеленом“ автомобилестроении. К нам пришли лидеры китайского автопрома. Чувствуют себя уверенно. Недавно закончилась с ними встреча, и уже все есть для подписания специального инвестконтракта», — сказал Андрей Воробьев.

У китайских партнеров уже готовы станки и линии.

Надеюсь, что он будет подписан и мы увидим высокого качества автомобили, в том числе люксового и бюджетного рядов. Сегодня для этого все готово.

Вместе с тем китайская компания начала осваивать новейшую робототехнику. В частности, робот, которого они подарили, — это следующее направление.

«Мы разговаривали о гуманоидах, роботах, когда они будут носить, подметать. Ведутся испытания. Я думаю, это будет интересна тема», — отметил глава Подмосковья.

Это необязательно будут человекоподобные роботы, сказал Андрей Воробьев. Главное, чтобы они были функциональными.