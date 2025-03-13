Повышение риска аварий увидели в запрете проезда электросамокатов по тротуарам

Глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов выступил с предложением ввести запрет на проезд электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах, чтобы защитить пешеходов. Такое заявление появилось на сайте партии .

Миронов подчеркнул, что количество аварий с участием СИМ за последние несколько лет значительно выросло, поэтому только ужесточения ответственности владельцев недостаточно.

«Сегодня электросамокаты могут гонять со скоростью до 25 километров в час и сбивать пешеходов, как кегли. Позиция нашей фракции: нужно вообще запретить движение СИМ по тротуарам и другим пешеходным пространствам», — заявил депутат.

В качестве положительного примера он привел решение властей Тулы, запретившей проезд на СИМ в историческом центре города.

Председатель петербургского отделения межрегиональной общественной организации КолеСИМ Дмитрий Смешко в комментарии 360.ru напомнил, что запрет на проезд по тротуарам для электросамокатов и других СИМ весом 35 килограмм и более уже действует.

При этом ограничения на скорость для них оставили без изменений.

«Опыт езды на таких устройствах со скоростью в 25 километров в час мимо автомобилей, которые проносятся со скоростью 80 — это не для слабонервных», — подчеркнул он.

Смешко добавил, что в кикшеринговые компании предоставляют клиентам более легкие СИМ и перенаправление их даже на край проезжей части приведет к росту числа серьезных аварий.

«Вместо этого лучше развивать инфраструктуру, чтобы появились выделенные дорожки или велополосы, чтобы автомобили, пешеходы и самокатчики не мешали друг другу. Только это повысит безопасность и решит проблему», — подытожил собеседник 360.ru.

Министерство транспорта подготовило проект изменений в правила дорожного движения, которые касаются электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Нормы предусматривают отделение этого вида транспорта от велосипедов и мопедов, а также запрет на сигнал пешеходам с требованием уступить дорогу.