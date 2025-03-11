Минтранс предложил запретить самокатчикам требовать от пешеходов пропустить их

Минтранс подготовил проект изменений в правила дорожного движения, касающийся средств индивидуальной мобильности, в частности самокатов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Повсеместное распространение СИМ диктует необходимость обеспечения их безопасной интеграции в городскую среду», — подчеркнули в министерстве.

Согласно другим правкам, электросамокат четко отделят от велосипедов и мопедов, запретят ездить на одном самокате более чем одному человеку, а самим пользователям больше нельзя будет сигналить пешеходам и требовать уступить им дорогу.

Ранее Мосгордума предложила ограничить скорость электросамокатов 10 километрами в час. Депутаты рассмотрят этот проект в конце марта, а коснуться он может, по замыслу разработчиков, также моноколес и электровелосипедов.