Севших в самолеты пассажиров в Петербурге массово попросили на выход

В аэропорту Пулково произошла массовая задержка рейсов. Пассажиров, успевших сесть в самолеты, вернули в терминал, сообщила «Фонтанка» .

К полуночи задержали 14 вылетов из Санкт-Петербурга. Еще 12 самолетов выпустили с опозданием. Пассажиры рейса до Красноярска сели в самолет, а потом по требованию экипажа покинули борт. Прилетевшие из Москвы люди наоборот около часа провели в закрытом самолете.

К 00:20 ситуация нормализовалась. Пулково возобновил прием и отправку рейсов.

Причиной задержки стало сообщение о лжеминировании, сообщил источник RT. Специалисты провели проверку, но ничего не нашли.

Громкий случай с лжеминированием объектов произошел в Красноярском крае. Полиция разыскала 13-летнего мальчика, который по заданию кураторов из интернета более 20 раз сообщил о заложенной бомбе.