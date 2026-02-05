После схода вагонов в Тамбовской области несколько поездов пустили в обход

После аварии на железной дороге в Тамбовской области часть пассажирских поездов временно направили по обходным маршрутам. Об этом сообщили в РЖД .

Чтобы избежать скопления составов на станции Кочетовка и быстрее восстановить график, поезда разделили по альтернативным направлениям. По обходу через Ожерелье, Узловую, Елец и Грязи с возвращением на основной маршрут в Мичуринске Уральском следуют поезда № 5 Москва — Астрахань и № 85 Москва — Дербент.

По другому маршруту — через Мичуринск Уральский, Грязи, Елец и Узловую с выходом на линию в Ожерелье — направят поезда № 31 Тамбов — Москва, № 9 Саратов — Москва, № 47 Балаково — Москва и № 135 Саратов — Москва. Ряд промежуточных станций на время пропустят.

Пассажирам, которые планировали посадку или высадку на исключенных станциях, обещают полный возврат стоимости билетов.

Накануне, 4 февраля на станции Кочетовка-2 сошли вагоны грузового поезда, после чего загорелись цистерны с топливом.