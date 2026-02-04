Цистерны с бензином взорвались на станции в Тамбовской области

Грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов в Тамбовской области и взорвались

Цистерны с бензином взорвались и загорелись на железнодорожной станции в Тамбовской области. Кадры с места происшествия прислали 360.ru очевидцы: на видео видно мощное пламя и густой столб огня.

По данным МЧС России, возгорание произошло на станции Кочетовка в городе Мичуринск. Предварительно горят пять цистерн грузового поезда, стоявших на тупиковом пути. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 47 пожарных и 20 единиц техники, к станции направили пожарные поезда.

В РЖД сообщили, что в 15:34 по московскому времени на станции Кочетовка-2 сошли вагоны грузового поезд, после произошел пожар. Движение поездов через станцию приостановили, создали оперативный штаб по ликвидации последствий. В РЖД предупредили о задержках поездов южного направления.

Ранее в Кировской области задержались 20 пассажирских составов из-за схода вагонов грузового поезда.