После приостановки движения у Крымского моста выстроилась очередь

Ночью 29 июля движение по Крымскому мосту временно закрывали, затем проезд возобновили. Со стороны Тамани выстроилась очередь из более чем 300 машин, сообщил информационный центр переезда.

Крымский мост закрыли для проезда в 00:19. Автовладельцев просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Всего через девять минут движение возобновили.

В первые минуты обошлось без пробок, но к шести часам утра в очередь со стороны Тамани выстроились 325 машин. Время ожидания составляло около часа. Перед пунктом досмотра со стороны Керчи пробок не наблюдали.

В акватории Черного моря 25 июля уничтожили два безэкипажных катера, направлявшихся в сторону Крыма. В тот же день над полуостровом сбили четыре беспилотных летательных аппарата.