«Полный автопилот» оказался неполным. Tesla тихо похоронила свой главный проект

Американский производитель электромобилей Tesla в одностороннем порядке изменил суть своей известной опции Full Self-Driving (Полный автопилот). Компания больше не считает, что системы, проданные с 2016 года, способны на полноценное беспилотное вождение без участия человека. Изменения в договорах заметили авторы сайта Ferra.ru .

На протяжении многих лет создатель компании Илон Маск неоднократно заявлял, что возможность полностью автономного передвижения появится у машин Tesla «уже к концу этого года». Пакет FSD, стоимость которого доходила до 15 тысяч долларов, продавался с прямым обещанием, что в будущем автомобиль станет беспилотным благодаря обновлению программного обеспечения.

Однако теперь, спустя почти десятилетие, выяснилось, что автомобили, выпущенные в период с 2016 по 2023 год, технически не обладают необходимым оборудованием для реализации этой функции.

Хотя Маск и упоминал в прошлом возможность аппаратного апгрейда, никаких конкретных планов по его массовому внедрению создатели так и не представили.

В текущей версии договора с покупателями компания прямо указывает, что пакет FSD не делает автомобиль автономным. Само определение технологии было изменено на расплывчатую формулировку. Теперь FSD характеризуется как «продвинутая система вождения», которая лишь способна выполнять некоторые задачи «с автономной или похожей функциональностью».

Ранее совет директоров Tesla предложил Маску 10-летний пакет вознаграждений стоимостью до триллиона долларов в виде акций. При этом есть ряд условий, среди которых огромный рост капитализации компании.