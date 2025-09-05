Tesla предложила Маску отказаться от зарплаты и получить триллион долларов

Совет директоров Tesla предложил гендиректору Илону Маску десятилетний пакет вознаграждений стоимостью до триллиона долларов. Об этом сообщило Financial Times .

Денег предприниматель не получит — только акции, и лишь при условии выполнения крайне амбициозных целей. Среди них — рост капитализации Tesla с 1,09 триллионов долларов до 8,5 триллионов долларов, 24-кратное увеличение прибыли, продажи миллионов электромобилей, запуск роботакси и роботов с ИИ.

План разбит на 12 этапов по 1% акций, но бумаги нельзя будет продавать 7,5 лет. FT отмечает, что сейчас Tesla отстает от большинства этих показателей, поэтому достижение целей выглядит маловероятным.

Ранее сообщалось, что ВВС США закупят Tesla Cybertruck в качестве мишеней для отработки ударов.