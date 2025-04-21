«Звезда»: первый полет российского самолета SJ-100 может состояться 23–25 апреля

В Ростехе сообщили, что первый полет российского пассажирского самолета SJ-100 в полностью импортозамещенной версии может состояться в период с 23 по 25 апреля. Об этом написал сайт телеканала «Звезда» .

«Дата плавающая. Тяжело организовать допуск, потому что по погоде, по техническим причинам может это все смещаться, но примерно с 23-го по 25-е, в этом промежутке», — отметил представитель организации.

Ранее заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Олег Бочаров подтвердил, что подготовка идет по плану. Согласно графику, первый полет должен пройти до конца апреля.

Напомним, в марте состоялся первый полет опытного образца самолета SJ-100 с импортными системами и отечественными двигателями ПД-8. А в середине апреля на высоту 12 200 метров поднялся «Сухой» с полностью российскими системами и российско-французскими двигателями.