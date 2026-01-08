Полномасштабная стройка развернется на всей трассе ВСМ в 2026 году

Масштабные строительные работы на высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург пройдут в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«В 2026 году запланирован разворот полномасштабных строительных работ на всем протяжении трассы ВСМ Москва — Санкт-Петербург», — сказал он.

Никитин сообщил, что главные усилия сосредоточат на завершении работ на пилотном участке от Зеленограда до Твери. Там будут тестировать новейший отечественный высокоскоростной поезд.

Строительство первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург идет по поручению президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».

Железная дорога длиной около 700 километров пройдет через шесть регионов страны, где живет 30 миллионов человек. К 2030 году ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами достигнет 23 миллионов человек.

Ожидается, что магистраль будет введена в эксплуатацию в 2028 году.

Ранее Путин заявил, что высокоскоростные магистрали, которые свяжут Москву с Санкт-Петербургом и Казанью, реализуют. Он отметил, что проектирование высокоскоростной магистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, уже началось. Новая железная дорога проляжет через Тверь и Великий Новгород.