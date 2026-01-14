Ford подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России
Американский производитель автомобилей Ford Motor Company подал заявки на регистрацию в России трех товарных знаков. Об этом сообщил ТАСС.
Среди них — бренд автозапчастей Motorcraft, логотип компании и логотип с лошадью мустанг.
Заявки поступили от компании «Форд мотор компани» 6 января 2025 года из США. По разным классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) товарные знаки связанны с автомобилями, автозапчастями, а также финансовыми и транспортными услугами и ремонта авто.
Автопроизводитель в конце 2025 года также подал заявки на регистрацию товарных знаков в России Ford и «Форд». До этого Ford Motor Company подавала заявки на регистрацию товарных знаков в стране еще в 2013 году.
Американская корпорация Ford в 2022 году приостановила деятельность в России после начала специальной операции на Украине.
Днем ранее стало известно, что южнокорейская Kia зарегистрировала новые товарные знаки в России.