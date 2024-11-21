«Пока паниковать рано». Россиян успокоили из-за ситуации вокруг Airbus neo

Половину российского парка самолетов Airbus A320 neo отстранили от полетов из-за проблем с ремонтом. Как это повлияет на авиаотрасль и с чем связано, рассказал 360.ru главный редактор сайта Avia.ru Роман Гусаров.

Он подтвердил, что самолеты отставили из-за дороговизны и сложности ремонта, но уточнил, что это происходит уже давно.

«Это не произошло прямо сейчас, вчера или этой осенью, этот процесс уже год, наверное, длится. То есть мы летом летали без этих самолетов. И нам самолетов хватило вполне. Так что здесь пока паниковать рано», — объяснил Гусаров.

Он заявил, что проблему можно решить двумя способами — ремонтом на уровне авиакомпаний на свой страх и риск или арендой самолетов у дружественных стран. При этом полностью без авиапарка Россия не останется, поскольку доля таких воздушных судов в стране не превышает 5%.

По мнению журналистов «Коммерсанта», некоторые из отставленных самолетов уже никогда не поднимутся в небо.