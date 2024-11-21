Российские авиаперевозчики приостановили полеты 34 самолетов Airbus A320/A321 neo, что составляет половину авиапарка лайнеров на территории страны. Об этом сообщил « Коммерсант ».

По информации источника издания, проблема связана с ремонтом двигателей.

«В связи со сложностями в обслуживании двигателей авиаперевозчикам пришлось экономить ресурсы. В настоящее время простаивает 34 самолета из 66. Примерно половина из них может уже никогда не вернуться к полетам», — отметили журналисты.

На Airbus neo установлены прогрессивные двигатели, ремонт которых невозможен в России из-за сложностей, связанных с общим дефицитом на мировом рынке и санкционными ограничениями. Вывод самолетов из эксплуатации может начаться уже в 2026 году.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов призвал создать отечественный дальнемагистральный самолет.