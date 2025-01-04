«Уральские авиалинии» подготовили резервный борт из Шарм-эль-Шейха

Пассажиров совершившего экстренную посадку рейса из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург отправят домой резервным бортом. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Перевозчик подчеркнул, что на время ожидания вылета пассажирам предоставили все услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в отелях.

«Для отправки рейса подготовили резервный борт. Отправка обратно зависит от получения разрешения», — пояснили в «Уральских авиалиниях».

Самолет, следовавший по рейсу U61876, вечером 3 января вылетел из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург. Через 10 минут после взлета на борту сработала сигнализация о неисправности двигателя. Экипаж принял решение развернуться. Воздушное судно благополучно приземлилось в Египте, пострадавших нет. На борту находились 236 человек.