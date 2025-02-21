Появились первые фото авто российского бренда Tenet

В начале второго квартала 2025 года на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируется запустить серийное производство автомобилей новой российской марки Tenet. Об этом сообщила пресс-служба компании AGR, которая опубликовала первые кадры машин.

«Скоро на дорогах страны», — сообщили в холдинге.

Параллельно с крупноузловой сборкой специалисты начнут работы по подготовке к переходу на производство полного цикла, включающего покраску и сварку. Запуск мелкоузловой сборки запланировали на третий квартал 2025 года.

Представители совета директоров холдинга и компании Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве. Документ предусматривает производство машин Tenet на модульной платформе.

«Данная платформа будет интегрирована с глубоко локализованной компонентной базой, отвечающей мировым стандартам автомобилестроения», — заявили в AGR.

В начале 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось рекордное количество автомобилей. Часть из них — китайского и российского производства.