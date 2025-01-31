Рекордное количество автомобилей скопилось на российских складах

В начале 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось рекордное количество автомобилей. Об этом сообщил РБК .

По информации источника издания, речь может идти о 700 тысячах автомобилей, что почти в два раза выше уровня начала 2024 года.

«700 тысяч машин — это почти в два раза больше показателей начала 2024 года и самый большой с момента пандемии, когда спрос превышал предложение и появились проблемы с логистикой», — сообщили журналисты.

Авторы материала добавили, что около 500 тысяч машин на складах — легковые, причем большая часть из них — китайские модели, а остальные — отечественного производства.

Ранее Минпромторг уточнил список авто для программы льготного кредитования в 2025 году. В окончательный перечень не попали машины китайского производителя Haval, но вошел отечественный «Москвич 3».