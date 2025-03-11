Поезда на Павелецком направлении временно ходят с увеличенным интервалом

После массированной атаки беспилотников поезда проходят через станцию Домодедово по всем главным путям, специалисты делают все, чтобы как можно быстрее вернуть движение в график. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Пока на Павелецком направлении сохраняются увеличенные интервалы в обе стороны.

Ранее упавший беспилотник повредил объект инфраструктуры на станции, из-за чего движение через нее замедлилось.

Росавиация сняла ограничения с работы пяти аэропортов, которые вводили из-за атаки БПЛА. К штатному расписанию возвращаются Внуково, Домодедово и Жуковский, а также аэропорты Стригино в Нижнем Новгороде и Туношна в Ярославле.