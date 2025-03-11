Еще пять аэропортов вернулись к штатному режиму работы после ограничений 11 марта

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в Стригино в Нижнем Новгороде и Туношна в Ярославле сняли временные ограничения, введенные на фоне массированной атаки украинских дронов. Аэровокзалы заработали в штатном режиме, заявил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прилет и вылет самолетов сняли к 10:15 утра по московскому времени. Изменения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Во время приостановки авиасообщения посадку на запасных аэродромах совершили 26 самолетов, которые летели до Домодедово, 18 самолетов, следовавших до Внуково, и два самолета, выполнявшие рейсы в Жуковский.

Ранее к штатному режиму работы вернулся аэропорт Шереметьево. В период действия ограничений в других аэропортах сели 18 самолетов, планировавших завершить полет в этом аэродроме.