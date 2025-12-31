На Кубани пассажирский поезд № 442 «Ростов — Адлер» внепланово остановили по техническим причинам. Это привело к задержке еще 18 поездов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

«Сегодня 31 декабря, в 02:05, на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская в Краснодарском регионе Северо-Кавказской железной дороги по техническим причинам был остановлен пассажирский поезд № 442 сообщением Ростов — Адлер», — уточнили в СКЖД.

Время задержки составило до пяти часов. СКЖД извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства, добавив, что железнодорожники делают все, чтобы сократить отставание поездов.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали около 20 поездов дальнего следования из-за схода локомотива грузового поезда с рельсов на перегоне Кизитеринка — Проточный. На месте ЧП обошлось без пострадавших.