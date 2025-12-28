Около 20 поездов задержали из-за схода локомотива с рельсов в Ростове-на-Дону

Около 20 поездов дальнего следования задерживаются в Ростове-на-Дону из-за схода грузового состава с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Локомотив грузового поезда сошел с рельсов на перегоне Кизитеринка — Проточный примерно в 03:35 ночи.

«Движение поездов организовано по соседнему пути. В результате схода до четырех часов в пути задержаны 20 поездов дальнего следования и пяти поездов пригородного сообщения», — отметила пресс-служба.

Специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать задержки поездов. После ЧП проверку организовала Южная транспортная прокуратура. В ведомстве уточнили, что в результате схода локомотива с рельсов никто не пострадал.

Ранее ЧП с товарным поездом во время маневровых работ произошло в Пензенской области. На станции Чаис Куйбышевской железной дороги состав столкнулся с локомотивом, в результате вагоны сошли с рельсов. Для ликвидации последствий направили три восстановительных поезда.