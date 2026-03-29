Поезд № 136 Санкт-Петербург — Махачкала пустили в объезд из-за тяжелых погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ФПК .

«В настоящее время из-за тяжелых погодных условий движение поездов на участке Хасав-Юрт — Кади-Юрт Северо-Кавказской железной дороги временно не осуществляется», — подчеркнули представители перевозчика.

Состав, который отправился 27 марта, проследует через Кизляр и выйдет на основной маршрут по станции Кизил-Юрт.

Пассажиров, которые ждали поезд на закрытых станциях, довезут автобусами. Такая же схема будет действовать и для встречного поезда № 135 Махачкала — Санкт-Петербург.

В субботу в Дагестане обильные осадки привели к массовым подтоплениям домов и улиц. По словам администрации одного из муниципалитетов, наиболее тяжелая ситуация сложилась в селе Адильотар в Хасавюртовском районе. Там эвакуировали жителей 468 домов.