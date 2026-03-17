Поезд «Финист» на батарейках выпустят в России в 2027 году

Первый образец электропоезда «Финист» с батареей автономного хода планируют создать в 2027 году. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» генеральный директор «Синары» Виктор Леш.

«Сейчас ведется разработка модели „Финист“ с батареей автономного хода, которая позволит поезду преодолевать неэлектрифицированные участки. <…> Ставим цель в 2027 году изготовить первый образец такого поезда», — отметил он.

Леша добавил, что ОАО «РЖД» нуждается в этой технике, особенно в Московской, Свердловской и Калининградской областях.

Исполнительный директор компании Виталий Вотолевский «Синара — Транспортные машины» рассказал на презентации стратегии развития до 2030 года, что сертификация и старт продаж поезда запланированы на 2028 год.

Ранее первый поезд ЭП2ДМ, который будет курсировать по Ярославскому направлению, отправился на тестовые поездки под управлением локомотивных бригад Центральной пригородной пассажирской компании. Состав привезли с Демиховского машиностроительного завода в депо Апрелевка.