ЦППК начала тестировать новый пригородный поезд для Ярославского направления МЖД

Первый поезд ЭП2ДМ, предназначенный для Ярославского направления, начал тестовые поездки под управлением локомотивных бригад Центральной пригородной пассажирской компании. До этого состав доставили с Демиховского машиностроительного завода в депо Апрелевка.

Во время пусконаладочных работ специалисты проверяют тяговое и тормозное оборудование, токоприемники, высоковольтную аппаратуру, а также климатические установки.

Новые электропоезда поступают в рамках программы обновления подвижного состава Ярославского направления, которую ЦППК реализует совместно с Департаментом транспорта Москвы, Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, а также РЖД.

После завершения испытаний состав выйдет на линию и начнет перевозить пассажиров на одном из самых загруженных пригородных маршрутов страны.

Уже скоро наряду с поездами «Иволга 4.0» пассажиров Ярославского направления начнут перевозить пять современных составов ЭП2ДМ. Они хорошо зарекомендовали себя в интенсивной эксплуатации на МЦД-4, где они работают со дня открытия диаметра, а также с недавних пор на МЦД-2.

Электропоезда оборудованы кондиционерами, биотуалетами, медиатабло и местами для перевозки велосипедов и самокатов. В салонах установлены разъемы USB и USB Type-C для зарядки устройств. Составы также адаптировали для пассажиров с ограниченной мобильностью.

Обновленная версия поездов отличается от тех, что уже работают на других маршрутах. Снаружи появились дополнительные дневные ходовые огни, а в салоне установили сиденья с мятными подголовниками.

В тамбурах разместили навигационные табло над дверями, панели с разъемами для зарядки гаджетов и дополнительные урны. Туалеты оборудовали сенсорными смесителями, дозаторами для мыла, сушилками для рук, а также пеленальными столиками.

Первые испытания ЭП2ДМ на Ярославском направлении провели без пассажиров еще прошлой весной.