Поезд «Аврора» попал в «Книгу рекордов»

Рекорд зарегистрировали в категории «Регулярный поезд с самым большим количеством пассажирских мест».

Состав с 18 вагонами курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом. РЖД продают билеты на 1504 места, однако в поезде поедут 1515 пассажира, так как дети до пяти лет занимают одно место с родителем.

Бумагу с официальным подтверждением рекорда передали 11 июня на Ленинградском вокзале Москвы. Диплом торжественно вручил главный редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов.

Ранее на Коломенском заводе покрасили состав «Авроры». После обновления вагоны приобрели узнаваемый сине-белый окрас.

Весь процесс занимает у специалистов примерно неделю. За это время мастера обезжиривают поверхности, дважды их грунтуют, а затем наносят краску. Чтобы она долго держалась, специалисты также делают еще два лаковых слоя.