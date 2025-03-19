Новый электровоз для поезда «Аврора» начали красить на заводе в Коломне

Обновленный электровоз ЭП2К для легендарного скоростного поезда «Аврора» готовят к выходу на Коломенском заводе. В локомотивосборочном цехе началась покраска локомотива в фирменные цвета.

Процесс приобретения узнаваемого сине-белого окраса занимает около недели и состоит из множества операций. Сначала специалисты обезжиривают и дважды грунтуют поверхности, затем наносят базовый белый цвет.

На следующем этапе маляры делают разметку по специальной цветографической схеме, после чего на локомотиве появляются синие и серые полосы. Между каждым этапом в специализированной покрасочной камере включают печки и тщательно сушат электровоз в течение трех-четырех часов. Затем наклеивают большие ливреи РЖД, депо приписки и название электровоза. В самом конце наносят два слоя лака, чтобы локомотив блестел на солнце.

Скоростной фирменный поезд «Аврора» состоит из электровоза ЭП2К и 15 двухэтажных вагонов, в которых могут комфортно разместиться и быстро доехать до цели 1200 пассажиров за рейс.