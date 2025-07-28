Подорванный в Курской области путепровод восстановили в рекордные сроки

Российские железные дороги в рекордные сроки восстановили железнодорожный однопутный путепровод в Курской области, пострадавший в результате июньского теракта. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«РЖД построили новый однопутный путепровод и открыли движение на участке Остапово — Михайловский Рудник в Курской области. Старый был разрушен в результате диверсии на железной дороге 1 июня 2025 года», — уточнили в компании.

В РЖД пояснили, что строительные работы начались 30 июня, когда завершилось проектирование. Более 120 железнодорожников и 12 единиц тяжелой техники работали круглосуточно.

Длина нового путепровода составила 36 метров. Он состоит из трех пролетов, общий вес которых достигает 250 тонн. При их монтаже задействовали краны грузоподъемностью 200 тонн. В высоту конструкция достигла 5,7 метра, поэтому под ней сможет проехать негабаритный автотранспорт.

Ранее в СК России расценили подрывы железнодорожной инфраструктуры в Курской и Брянской областях как теракты.