Почти все задержанные самолеты приземлились в московских аэропортах

Почти все отправленные на запасные аэродромы самолеты приземлились в аэропортах первоначального назначения — Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах 82 самолета 21 и 22 мая совершили посадку на запасных аэродромах. Практически все они теперь приземлились там, где планировали изначально.

Кореняко подчеркнул, что массовых скоплений пассажиров в аэропортах нет, несмотря на корректировки в расписании. Среднее время ожидания консультации в кол-центрах авиакомпаний составило до четырех минут.