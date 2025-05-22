Почти все задержанные самолеты приземлились в московских аэропортах

Почти все отправленные на запасные аэродромы самолеты приземлились в аэропортах первоначального назначения — Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах 82 самолета 21 и 22 мая совершили посадку на запасных аэродромах. Практически все они теперь приземлились там, где планировали изначально.
Кореняко подчеркнул, что массовых скоплений пассажиров в аэропортах нет, несмотря на корректировки в расписании. Среднее время ожидания консультации в кол-центрах авиакомпаний составило до четырех минут.
Ограничения во Внукове, Шереметьеве, Домодедове и Жуковском сняли утром 22 мая. Воздушные гавани продолжили работу в обычном режиме.
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