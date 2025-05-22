В аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево сняли ограничения

Запрет на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Москвы — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском, а также в авиагавани Семязино во Владимире. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Владимир (Семязино) в 05:55 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил он.

До этого, в 04:10, Кореняко сообщил об отмене запрета в Шереметьево. По его словам, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 26 беспилотников на подлете к Москве. Градоначальник отметил, что на места падения обломков отправились сотрудники оперативных служб. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.