Глава «Автостата» Целиков рассказал, какие автомобили подорожают с 1 ноября

С 1 ноября 2025 года в России изменятся правила расчета утилизационного сбора для автомобилей. Ставка будет зависеть от мощности двигателя, что приведет к увеличению стоимости многих популярных моделей на рынке, написал «ФедералПресс» .

Глава «Автостата» Сергей Целиков отметил: «Среди новых автомобилей 68% имеют мощность выше 160 лошадиных сил, среди подержанных — 44%. Это значит, что практически каждый второй автомобиль при ввозе окажется дороже».

Сильнее всего подорожание затронет такие модели, как Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3 и X5, Hyundai Palisade и Santa Fe. В группе риска оказались также Toyota Highlander, Kia Sorento и Carnival.

Эксперт обратил внимание на электромобили и гибриды, для которых может быть установлен максимальный размер сбора. Ослабление рубля также станет дополнительным фактором роста цен.