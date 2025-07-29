Платные дороги предложили сделать бесплатными для некоторых авто. Что не так с этой идеей

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр не согласился с призывом вице-президента Движения автомобилистов России Леонида Ольшанского сделать платные дороги бесплатными для отечественных машин. Об этом автоэксперт сообщил в беседе с 360.ru.

«Все граждане России имеют одинаковые права. Соответственно, условия платных и бесплатных дорог должны распространяться на граждан одинаково», — заявил Хайцеэр.

По его словам, востребованность отечественных транспортных средств нужно повышать другими методами, делая их доступными, надежными и безопасными. Эксперт подчеркнул, что будущее у автомобилестроения в России есть, однако пока оно не так близко, как хотелось бы.

«Нужно больше интегрироваться с мировыми производителями. Такая практика есть. При нынешних объемах мы, к сожалению, не сможем получить низкую себестоимость», — сказал собеседник 360.ru.

Хайцеэр также призвал снизить вложения в маркетинг и зарплаты топ-менеджеров, которые, по его словам, не коррелируют с низкими зарплатами инженерно-технического состава и рабочих сборочного производства.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ объявил цены на новый автомобиль Lada Iskra. Его стоимость начнется с 1,249 миллиона рублей.