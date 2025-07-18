АвтоВАЗ объявил цены на новый автомобиль Lada Iskra

Стоимость автомобиля Lada Iskra начнется с 1,249 миллиона рублей. Об этом сообщил АвтоВАЗ в пресс-релизе .

За эти деньги покупатель получит седан мощностью 90 лошадиных сил с механической коробкой передач в комплектации Comfort.

Самая дорогая комплектация, оснащенная сигнализацией, круиз-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, мультимедийной системой нового поколения, парктроником и многими другими функциями, будет стоить от 1,579 миллиона. При этом отдельные категории, например участники СВО и многодетные семьи, смогут купить машину со скидкой 20%.

Продажи стартуют 20 июля, первые партии автомобилей уже поступают в дилерские центры Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти. В другие регионы машины начнут приходить в течение нескольких недель.

На Петербургском международном экономическом форуме автоконцерн презентовал версию Lada Iskra Sport с более мощным двигателем и спортивными передними креслами.