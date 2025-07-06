Пять российских аэропортов прекратили обслуживать рейсы

Обслуживание рейсов в Пулкове, Южном, Грабцеве, Донском и Пскове приостановили

Минтранс и Росавиация взяли под контроль работу воздушного транспорта в период введения временных ограничений в регионах. Авиатранспортная система справляется с вмешательством извне, сообщили в пресс-службе агентства.

В ведомстве отметили, что авиапредприятия страны обладают достаточными ресурсами для осуществления деятельности в условиях ограничений.

Сейчас временно не обслуживают рейсы пять аэропортов: в Иванове (Южный), Калуге (Грабцево), Пскове, Санкт-Петербурге (Пулково) и Тамбове (Донское).

В аэропорту Шереметьево, по данным на 18:00, отменили на прилет и вылет 171 рейс. Задержанными остаются на вылет 56 рейсов.

В период с 18:00 до 21:00 по московскому времени из терминала B планируется выпустить 65 рейсов. Сейчас около 15 тысяч пассажиров готовятся к вылету.

В Росавиации отметили, что работу аэропорта и авиакомпаний с пассажирами контролирует замминистра транспорта Владимир Потешкин.

Российские аэропорты начали возвращаться к прежнему режиму работы после массовой отмены рейсов. Из Шереметева ранее не смог улететь по графику 241 самолет