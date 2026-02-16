Пять рейсов задержали в столичных аэропортах из-за непогоды

Пять рейсов задержали в столичных аэропортах более чем на два часа из-за мощного снегопада и необходимости дополнительно обрабатывать самолеты от обледенения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

При этом ни один рейс не ушел на запасной аэродром и не был отменен.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме, вылет рейсов как по России, так и за рубеж обеспечивают по расписанию. Обстановка в терминалах спокойная. Добираться до аэропорта рекомендовали по железной дороге.

Аэропорты Внуково и Домодедово также подтвердили, что непогода не внесла корректив в их работу.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в некоторых районах Москвы из-за циклона «Вивиан» до конца суток выпадет до 14 миллиметров осадков — почти треть от месячной нормы. Однако уже ночью снегопад прекратится.