Письмо Азербайджану о небезопасных полетах над Россией оказалось фейком

Появившееся в интернете письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова коллеге из Азербайджана Джейхуну Байрамову о невозможности гарантировать безопасность полетов оказалось поддельным. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

«Это циничная и грубая фальшивка. Данный вброс — пример примитивного фейка, рассчитанного на эмоциональную реакцию», — сообщило представительство министерства.

Пресс-служба указала на ошибки авторов фейка. Лавров якобы отправил письмо на английском языке с обычного почтового домена. На самом деле он не заявлял Байрамову о том, что Россия не сможет гарантировать безопасное использование воздушного пространства.

Пресс-служба назвала распространение письма исполнением политического заказа. МИД России связал его со спекуляциями на тему крушения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в Казахстане.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря в окрестностях Актау. Самолет летел из Баку в Грозный, на его борту находились 67 человек.