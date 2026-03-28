Петербург и Севастополь свяжет прямой автобусный маршрут

Беглов: с 29 марта автобусный маршрут свяжет Петербург, Крым и новые регионы

Прямой автобус впервые начнет курсировать между Санкт-Петербургом и Севастополем с 29 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Ленинградской области Александра Беглова.

Первый рейс отправится с петербургского автовокзала в 13:45. Дорога займет около 40 часов.

«Петербург и Севастополь связывает очень многое — это города-герои, побратимы, порты. <…> Запуск прямого автобусного маршрута — знаковое событие, еще больше укрепляющее нашу связь» — отметил Беглов.

Он добавил, что новая трасса важна не только из-за конечных точек. Автобус пройдет по новым территориям России и соединит ряд ключевых городов. В том числе Москву, Луганск, Донецк, Мариуполь и Симферополь.

«Новый рейс расширяет географию пассажирских перевозок из Петербурга и повышает транспортную доступность южных регионов. Это особенно важно накануне летнего сезона отпусков», — сказал губернатор.

Для перевозок подготовили современные автобусы большой вместимости. Их оборудуют откидными креслами, системой кондиционирования и отопления, USB-разъемами для зарядки устройств и мультимедийными системами с телевизорами.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах восстановить железнодорожное сообщение между Донецком, Москвой и Санкт-Петербургом. По его словам, вопрос безопасности пока остается единственным сдерживающим фактором.