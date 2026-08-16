Первый за более чем 1,5 года пассажирский рейс прибыл из Дамаска в Шереметьево

Из Дамаска в Москву прибыл первый за более чем полтора года пассажирский рейс. Это следует из онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Судя по информации на сайте воздушной гавани, лайнер авиакомпании Syrian Airlines приземлился в 06:44 по московскому времени. По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar, Airbus A320 вылетел из аэропорта Дамаска в 02:14 по местному времени.

Авиакомпания Syrian Airlines ранее сообщала, что возобновит полеты в Москву 16 августа. Пассажирам предложили бронировать билеты через мобильное приложение или на официальном сайте авиакомпании с возможностью прямой оплаты.

Днем ранее египетский авиаперевозчик Air Cairo совершил первый рейс в Москву из Эль-Аламейна. Борт приземлился в Шереметьеве.

В Минтрансе отмечали, что начало рейсов между Эль-Аламейном и Москвой стало очередным авиамаршрутом, открывающим туристам путь к курортам Египта.