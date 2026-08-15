Аэропорт Шереметьево принял первый самолет египетского перевозчика Air Cairo

Минтранс сообщил о прилете в Москву первого самолета авиакомпании Air Cairo

Получивший разрешение на полеты египетский авиаперевозчик Air Cairo выполнил первый рейс по маршруту Эль-Аламейн — Москва. Борт приземлился в аэропорту Шереметьево в субботу, 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России.

В ведомстве подчеркнули, что аэропорт вылета расположен на побережье Средиземного моря. Начало полетов между Эль-Аламейном и Москвой стало еще одним авиамаршрутом, открывающим российским туристам путь к курортам Египта.

«Минтранс и Росавиация продолжают сотрудничество с Египтом по вопросам развития авиаперевозок», — подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас россиянам доступны авиарейсы в Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, а также новое направление в Борг-эль-Араб.

В начале июля авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о начале прямых полетов между Екатеринбургом и Дели. Первый самолет в столицу Индии отправится 27 октября.