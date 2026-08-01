Первый робот-проводник отработал смену на «Сапсане»

Робот-проводник Володя совершил тестовую поездку на высокоскоростном поезде «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург. Он помогал персоналу встречать пассажиров и проверять билеты. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Володя стал первым в мире роботом-проводником «Сапсана». Тестовая поездка с его участием прошла на поезде № 768. Гуманоид в фирменном красном жилете встречал пассажиров, проверял билеты и помогал занять места, а также вел винную дегустацию в вагоне-бистро.

«Пассажиры встречали железного проводника с интересом, делали фото на память», — сообщили представители РЖД.

Ранее роботов взяли на вооружение российские сервисы доставки. Правительство установило трехлетний экспериментальный режим, в рамках которого они смогут ездить со скоростью до 25 километров в час.