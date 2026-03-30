Первый автобусный рейс отправился из Петербурга в Севастополь

Из Санкт-Петербурга в Севастополь запустили первый автобусный рейс по новому межрегиональному маршруту. Об этом РИА «Новости» сообщили в СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта».

Автобус отправился 30 марта в 13:45. В первый рейс выехали 33 пассажира. Время в пути составит около 40 часов.

Маршрут проходит через несколько крупных городов, включая Москву, Луганск, Донецк, Мариуполь и Симферополь.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что значение нового направления связано не только с конечными точками — Петербургом и Севастополем, но и с тем, что оно повышает транспортную доступность ряда регионов. Запуск рейса особенно актуален в преддверии отпускного сезона.

Для перевозок используются современные автобусы большой вместимости. Их оборудовали откидными креслами, системой климат-контроля, USB-разъемами для зарядки устройств и мультимедийными системами.