Первая желтая разделительная разметка появилась в Москве

В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Желтую линию для разделения транспортных потоков разместили на Чагинской улице на юго-востоке столицы. Ее видимость лучше в темное время суток и зимой, что поможет предупредить автомобилистов о запрете выезда на встречную полосу.

«Внедрение новых стандартов разметки — часть системной работы по снижению аварийности в городе. <…> По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим внедрять решения, которые делают дорожное движение комфортнее и безопаснее для всех», — отметил заместитель мэра Максим Ликсутов.

Ранее глава Подольска проверил реконструкцию автомобильной дороги Дубровицы — база отдыха «Мечта».