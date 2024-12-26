Переизбыток китайских автомобилей зафиксирован на складах России

Запасов автомобилей из Китая на российских складах хватит до апреля 2025 года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

Директор «Автостата» Сергей Целиков в беседе с изданием заявил, что стоки китайских брендов превысили даже прошлогодний переизбыток машин на складах дилеров и импортеров. Сейчас их количество достигло 200-250 тысяч штук, в то время как год назад в России было 175 тысяч машин из КНР.

Причиной затоваренности, по мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, стал не учтенный китайскими автоконцернами рост ставки ЦБ в России, который привел к снижению у россиян спроса на автомобили. КНР уменьшает количество ввозимых в Россию машин, но оперативно остановить большой объём поставок невозможно из-за сложностей логистики.

«Импорт машин уже сократился, и тенденция на его снижение продолжится в декабре», — заявил Кадаков.

Ранее появилась информация о том, что в 2025 году продажи новых автомобилей в России упадут на 10% по сравнению с показателями этого года.