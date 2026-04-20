Педставитель ГК «Автодом» Уткина указала на новые тенденции в дизайне современных автомобилей

Директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина в интервью NEWS.ru сообщила о новых тенденциях в дизайне современных автомобилей. Она отметила, что в оформлении экстерьера все чаще используются натуральные материалы. Производители отказываются от привычных физических кнопок, внедряя вместо них крупные сенсорные экраны.

Изменения в дизайне автомобилей обусловлены развитием электромобилей и китайской промышленности. В интерьерах создается цифровое пространство, где главенствует сочетание минимализма и натуральных материалов. Экологичные материалы, такие как переработанная кожа, органический хлопок и пробка, создают в салоне атмосферу уюта.

Внешний вид автомобилей становится более сдержанным и аэродинамичным. Основным направлением в дизайне стало использование светодиодной оптики, которая создает уникальные световые эффекты по всему корпусу.

Решетки радиатора уменьшаются в размерах или заменяются цифровыми панелями. Для улучшения обтекаемости и придания футуристичного облика дизайнеры применяют выдвижные дверные ручки. Палитра цветов смещается в сторону природных оттенков, таких как оливковый, песочный и графитово-серый.