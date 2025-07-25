Пассажиров вернувшегося в Новосибирск Boeing доставят в Сочи резервным бортом

Для пассажиров самолета авиакомпании S7, вернувшегося в Новосибирск, подготовили резервное воздушное судно для отправки в Сочи. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Резервное воздушное судно уже подготовлено и ожидает пассажиров для выполнения рейса в Сочи», — заявили в компании S7.

Там также уточнили, что борт пришлось развернуть в аэропорт вылета для проверки работы системы регулирования давления в кабине.

«В настоящее время борт вырабатывает топливо для обеспечения штатной посадки в аэропорту Толмачево», — добавили в пресс-службе.

В аэропорту Толмачево сообщили 360.ru, что посадка самолета запланирована на 14:30 по местному времени (10:30 по московскому).