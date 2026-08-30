Пассажиров междугородних автобусов уведомят об удобствах заранее

Вступающие в силу с 1 сентября новые требования к междугородним автобусным перевозкам позволят пассажирам заранее узнать, какие удобства их ждут во время поездки. Но эти правила не приведут к росту популярности и точно не сделают автобусы способом для путешествий. Об этом в комментарии 360.ru расссказала эксперт по внутреннему туризму «Объединения Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова.

По ее словам, требование заранее сообщать пассажирам об уровне комфорта полезно: человек должен понимать, за что платит. Однако набор оборудования у большинства междугородних автобусов примерно одинаковый.

При этом наличие тех же туалетов еще не означает, что ими действительно можно воспользоваться в поездке, потому что инфраструктура их обслуживания на маршрутах пока не развита.

«Если просто открыть туалет и предоставить его всем пассажирам на протяжении длительного рейса, к концу поездки пассажиры рискуют задохнуться от „благовоний“», — пояснила Ракулова.

Эксперт отметила, что при выборе рейса пассажиры прежде всего обращают внимание на стоимость.

«Пассажир в первую очередь голосует деньгами. Новый красивый автобус, конечно, привлекательнее старого — особенно тогда, когда билет на него стоит столько же», — подчеркнула она.

Гораздо более значимым изменением Ракулова назвала развитие цифровых способов подтверждения личности пассажира. По ее мнению, это заслуживает большего внимания, чем информация о наличии кондиционера и других удобств.

О том, какие еще правила для городского общественного и междугороднего транспорта вступят в силу в России с 1 сентября — в материале 360.ru.