Сегодня 20:40 Больше никаких «передайте за проезд». Общественный транспорт России поедет по новому Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Пассажиров городского и междугороднего наземного транспорта России ждут изменения. С 1 сентября вступят в силу новые правила оплаты проезда и оформления билетов, а перевозчики начнут указывать уровень комфорта поездок между городами. Что еще изменится для пассажиров и смогут ли автобусы стать более привлекательным способом путешествовать по России — выяснил 360.ru.

Оплата проезда и комфорт по билету

Для городского наземного транспорта главным изменением станет закрепление современных способов оплаты: NFC, QR-коды и другие автоматизированные системы. Новые правила не обязывают перевозчиков устанавливать необходимое оборудование во всех автобусах, трамваях и троллейбусах. Воспользоваться новыми способами получится только там, где для этого есть техническая возможность. При оформлении электронных билетов перевозчики также смогут использовать Единую биометрическую систему.

Кроме того, льготники смогут подтверждать право на бесплатный проезд через национальный мессенджер «Макс».

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Изменения затронут и междугородние автобусные перевозки. Если на одном маршруте действуют разные тарифы в зависимости от предоставляемых удобств, перевозчик должен будет заранее сообщить пассажиру, что именно входит в стоимость. Речь идет о наличии в автобусе кондиционера, туалета, аудио- и видеоаппаратуры и багажных полок. Информацию об уровне комфорта пассажир должен получить еще до покупки билета. Уточнят и порядок пользования залами ожидания и туалетами на автовокзалах и автостанциях. Для пассажиров с билетами они останутся бесплатными, но появятся конкретные временные рамки. В пункте отправления воспользоваться ими можно будет за час до отправления автобуса, а в пункте назначения — в течение часа после прибытия. На промежуточной остановке — все время, пока автобус находится на территории автовокзала или автостанции.

Значок «кондиционер» революции не сделает

Новые правила сделают условия поездки понятнее для пассажиров, но существенно повысить популярность междугородних автобусов не смогут. Об этом 360.ru рассказала эксперт по внутреннему туризму «Объединения Автопассажирских Перевозчиков» Татьяна Ракулова. Главным изменением она назвала вовсе не информацию об уровне комфорта, а развитие цифровых способов подтверждения личности пассажира. «Вот оно заслуживает внимания куда больше, чем значок „кондиционер“ при продаже билетов», — подчеркнула Ракулова. Требование заранее сообщать пассажиру об удобствах в салоне собеседница 360.ru оценила положительно. По ее словам, человек должен понимать, за что платит и какие условия получит во время поездки.

В том, что нововведения сделают путешествия на автобусах популярнее, эксперт усомнилась. По словам Ракуловой, выбор междугородних автобусов на российском рынке ограничен, поскольку собственного массового производства таких машин практически нет.

Фото: Evgeniy Kanaev/Russian Look / www.globallookpress.com

Поэтому и набор оборудования у большинства перевозчиков примерно одинаковый. При этом наличие кондиционера или туалета еще не означает, что пассажир сможет ими воспользоваться. «Туалеты в автобусах есть, но зачастую ими не пользуются, потому что у нас недостаточно развита инфраструктура для их нормального обслуживания. Если просто открыть туалет и предоставить его всем пассажирам на протяжении длительного рейса, к концу поездки пассажиры рискуют задохнуться от „благовоний“», — объяснила эксперт. На практике автобусы больше различаются состоянием салона, чем перечнем оборудования. При этом переплачивать исключительно за повышенный комфорт большинство пассажиров, по мнению Ракуловой, не готово. «Пассажир в первую очередь голосует деньгами. Новый красивый автобус, конечно, привлекательнее старого — но особенно тогда, когда билет на него стоит столько же», — отметила она. При выборе рейса Ракулова посоветовала изучать отзывы: они лучше формального перечня удобств показывают состояние автобуса, чистоту салона и качество обслуживания. Существенного усиления конкуренции из-за новых требований Ракулова также не ожидает. Подобную информацию многие сервисы по продаже билетов предоставляют уже сейчас, поэтому поправки скорее закрепят уже сложившуюся практику.

Автобус — не поезд на колесах

Напрямую конкурировать с поездами и самолетами междугородним автобусам не нужно, считает Ракулова. По скорости они уступают авиации, а железной дороге — по ряду других параметров и не всегда выигрывают даже в цене. Главное преимущество автобусов заключается в другом — они могут добраться туда, куда не ходят поезда и не летают самолеты. «Автобус способен соединять небольшие города и населенные пункты напрямую, обеспечивать маршруты, для которых организация авиационного или железнодорожного сообщения просто невозможна или экономически бессмысленна», — объяснила эксперт.

Однако действующее регулирование, по мнению Ракуловой, ограничило именно эту мобильность. В результате возникают парадоксальные ситуации.

Фото: Ilya Galakhov / www.globallookpress.com