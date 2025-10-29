Пассажирам придется отдельно приобретать белье в плацкарте

Опция покупки белья в плацкарт перестала быть автоматической. Об этом со ссылкой на принадлежащую РЖД Федеральную пассажирскую компанию сообщило РИА «Новости» .

По его данным, в приложении перевозчика исчезла автоматическая галочка покупки постельного белья. Оно больше не включается в стоимость билетов, а предлагается как дополнительная услуга.

«В случае, если галочка не была поставлена, а в пути следования белье понадобилось, то его можно приобрести за отдельную плату у проводника», — уточнили в организации.

В кассе при оформлении билета о возможности покупки белья должен проинформировать кассир.

Ранее компания РЖД изменила правила продажи билетов за рубеж для детей. С 20 января несовершеннолетним до 14 лет потребуется загранпаспорт, по свидетельству о рождении проехать не получится. Правила будут действовать независимо от того, сопровождают ли несовершеннолетнего родители или другие взрослые.